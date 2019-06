¿Cómo se preparan los limeños para el corte de agua de Sedapal?

En marzo de 2017 una fuerte escasez de agua golpeó nuestra capital como consecuencia del fenómeno de El niño costero, en esa ocasión vimos cómo la gente se desesperaba y hasta se peleaba por conseguir este insumo, el cual llego a tener un precio de hasta cinco veces su valor original.

Una situación que, de acuerdo a la ciudadanía, podría repetirse ante el anuncio de Sedapal de suspender el servicio de agua potable por tres días en 20 distritos de Lima. Vecinos opinaron sobre esta medida y manifestaron cómo se preparan para ello.

“La vez pasada que no había agua y vinieron las cisternas, era un caos, un pleito… se querían agarrar de los pelos”. Otros narraron que las cisternas traían el agua en mal estado.

Armando Diaz, vecino de La Victoria, uno de los distritos donde el corte será al 100%, ya comenzó a guardar agua desde ahora. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos no cuenta no envases o recipientes apropiados por lo que utilizan ollas, o botellas recicladas. Pero ese vacío es una oportunidad para los vendedores de plásticos, aunque estos aseguran que por el momento no hay alza de precios.

Les recordamos que se restringirá el servicio de agua los días 5, 6 y 7 de julio.