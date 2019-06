Guillain-Barré: especialista advierte sobre puestos ambulantes de comida

Ante el aumento de casos de personas con Guillain-Barré, especialistas advierten a la población a tener cuidado con ciertas actividades cotidianas que podrían arriesgar su salud.

La nutricionista Sara Abu-Sabbah, indicó que aunque los puestos ambulantes muchas veces venden alimentos que son nutritivos, no necesariamente son saludables.

“(…) muchas veces son alimentos que son fritos o que el aceite no ha tenido la rotación adecuada, las condiciones de higiene no son las mejores, o que no hay agua en ese punto. Indistintamente de si es un alimento nutritivo dejó de ser saludable y puede ser más bien un vector de enfermedades infecciosas”, explicó la nutricionista.

Ante la expansión del síndrome de Guillain-Barré, que ha afectado a cerca de 550 personas debido a las malas condiciones higiénicas, Sara Abu-Sabbah advirtió que estos puntos de venta pueden ser peligrosos por sus malas condiciones sanitarias.