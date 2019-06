El Callao: 70% de sus cámaras están inoperativas

El distrito del Callao, una de las zonas con la tasa más alta de criminalidad tiene 764 cámaras de las cuales el 70% está inoperativas, según la Policía.

A esto se suma que las cámaras de seguridad, estratégicamente colocadas, no son suficientes para garantizar la integridad de los habitantes. Los vecinos chalacos manifiestan que las cámaras no les ofrecen seguridad y a los delincuentes ya no les importa si los graban o no, por lo que siguen cometiendo sus fechorías.

El gerente general de Seguridad Ciudadana de la municipalidad del Callao, Luis Praeli, indicó que en su jurisdicción tienen 91 cámaras destinadas al tema de tránsito, sin embargo reconoce que no se da abasto por lo que se ha pedido se incremente su número.

Dijo también que cuando se les presenta un hecho delictivo las cámaras les facilitan la labor de las investigaciones.