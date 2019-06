Telesup: estudiantes y padres hicieron plantón frente a Sunedu

“Somos todos gente humilde que eligió Telesup por la oportunidad que nos daba”, afirman los padres de familia. “Pago 1500 en medicina y eso ya es caro. Hacemos malabares para poder pagar el estudio de nuestros hijos”, indicaban los padres en medio de la conglomeración que se formó a las afueras de la Sunedu.

Los padres y alumnos hicieron un plantón debido al cierre de Telesup, sin embargo, estos no están enterados de todas las aristas que esta medida supone. Daniel Navarro, vocero de Sunedu, informó que la denegación de la licencia a esta universidad no implica la desprotección de los estudiantes.

A su vez, informó que la universidad NO cerraría. “Esto no implica un cierre intempestivo de la universidad, es más, la universidad no debe suspender sus clases, es algo que también Sunedu está evaluando y supervisando”.

“Los estudiantes deben continuar sus evaluaciones hasta terminar el ciclo y la universidad tiene un horizonte de dos años como plazo máximo para terminar todas sus actividades académicas”, aclaró.

Lo que no se puede hacer la institución es recibir a nuevos estudiantes. Además, el vocero declaró sobre la sede de San Juan de Lurigancho, en la que se descubrió que se trataba solo de una fachada. Él aseguró que esta sí figuraba como un local en funcionamiento.