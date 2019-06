LAMSAC: “Nosotros no somos responsables de la seguridad ciudadana”

Pablo Pascutini, director de operaciones de la empresa Lamsac informó que el primer vehículo en llegar el día del asalto a la familia en el túnel de la Línea Amarilla, fue uno de inspección vial, a los diez minutos. “Es verdad que pudo haber sido más rápido, pero aún llegando antes, no somos responsables de la seguridad ciudadana”, declaró.

Pascutini reiteró que su personal no tiene el equipo para esto, no está armado. "Cuando ocurre un asalto, lo primero que se hace es llamar a la Policía. Nadie en mi personal está capacitado ni tiene armas para responder ante un evento delictivo. (...) La seguridad ciudadana tiene que estar garantizada por las autoridades, es decir la Policía Nacional", enfatizó.

El director también explicó por qué no usaron alguno de los 56 parlantes que hay a lo largo del túnel. "Los chicos no quisieron hablar por los parlamentes para no poner en riesgo la vida de la familia". Asimismo, indicó que las imágenes eran borrosas y cuando distinguieron que habían sujetos apuntando con armas a los integrantes de la familia no los quisieron exponer.

Sin embargo, el vocero de la empresa aseguró que ya cuentan con efectivos policiales rondando en la Línea Amarilla. “Hoy en día ya tenemos policías patrullando la zona. Justo yo he visto pasar motos del grupo halcón”, indicó. Esta información, no obstante, no pudo ser confirmada, ya que conductores frecuentes aseguran que nunca hay policías patrullando, a lo mucho uno a la entrada pero nada más.