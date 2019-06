¿Publicidad engañosa? Local de Telesup tenía panel que simula edificio

Tras el mensaje del Superintendente de la universidad Telesup, en el que señala que van a apelar la resolución de la Sunedu, que los dejó sin licencia como Casa de estudios, y llama a los medios a visitar sus instalaciones, un equipo de 24 Horas visitó su local en Canto Grande.

Al observar los alrededores de la edificación se comprobó que en vez de pared se colocó algo parecido a una escenografía de televisión, la cual aparenta un edificio de ocho pisos.

Detrás de esta fachada se ve una edificación a medio construir, la cual se habría iniciado el año pasado. Tras las quejas de los vecinos por el peligro de su caída se colocaron rejas.

Esta infraestructura, que no garantiza los estándares mínimos de seguridad, forma parte del análisis general realizado por la Sunedu, forma parte de las condiciones básicas de calidad que no cumple la universidad, no solo en este local sino también en otras sedes, como la ubicada en La Victoria, que presenta paredes rajadas, carpetas sin espacios entre sí y hasta una columna mal ubicada.

Crisólogo Cáceres, miembro de la Asociación Peruana de Consumidores, esta situación refleja un engaño al consumidor que viola su derecho a la información, pues es muy probable que varios alumnos se hayan matriculado creyendo que dicha edificación era verdadera.