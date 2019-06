Vanessa Terkes dió fuertes declaraciones en contra de Forsyth y su padre

Este viernes la actriz Vanessa Terkes acudió al 17° Juzgado de Familia para denunciar a su expareja George Forsyth, Alcalde de La Victoria, por violencia familiar; tras declaraciones de la abogada de Terkes, quien asegura se agravó el problema por un tema de exceso de alcohol por parte del alcalde victoriano.

Horas más tarde, Terkes brindó declaraciones en una llamada telefónica a un medio local, donde asegura sentirse afectada y desprotegida tras su denuncia por violencia familiar, por haberse enfrentado a una "familia muy poderosa" con influencias.

“Ahorita no me siento bien, estoy nerviosa, en toda mi vida nunca nadie me había hecho tanto daño como él y su papá”, fueron las palabras de Vanessa.

Hasta el momento, Forsyth ha rechazado cualquier tipo o acto de violencia por parte de él, a través de sus redes sociales.