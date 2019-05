Sujetos que atacaron a inspectores de Sutran habrían incurrido en 3 delitos

A raíz de las recientes agresiones contra inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Harold Reátegui, vocero de esta institución se pronunció.

“Son personas extremadamente violentas. No miden el riesgo, no miden extremos, son personas que siempre están actuando bajo las formas no legales, buscando cualquier mecanismo para no identificarlos, saben que están actuando de manera delictiva”, sostuvo.

Y precisamente una de estas agresiones ocurrió hace pocos días en Lima Norte. Al ser consultada sobre este tema, Romy Chang, abogada penalista, señaló que este grupo de personas habrían incurrido en varios delitos.

“Estamos hablando en principio de tres delitos. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, un tema de robo agravado, un tema de desobediencia a la autoridad. También podríamos hablar del delito de robo agravado que en términos de pena es el más grave porque se sanciona con una pena de hasta 20 años de cárcel”, manifestó.

Desde hace bastante tiempo, el norte de la capital ha sido tomada por colectiveros informales que se ubican en inmediaciones de los cruces de la Panamericana Norte con las avenidas Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos.

Estas personas que esquivan el trabajo de las autoridades tienen como destino Chancay y Huaral, servicio por el que cobran entre 20 y 30 soles y sin respetar los límites de velocidad, poniendo en riesgo a sus pasajeros al no tener la documentación correspondiente, además de no contar con paraderos formales.

Pese a esta situación, hay usuarios que continúan poco o nada les importa su seguridad y continúan fomentando este irregular servicio, aduciendo que es por necesidad.