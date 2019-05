Venden scooters robados de Green en La Cachina

La delincuencia parece nunca acabar. Esta vez, imágenes revelaron cómo en La Cachina, un grupo de de vendedores ofrecen los scooters que hace algunos meses puso a disposición autoridades del municipio de Miraflores y San Isidro, como medio de transporte de micro-movilidad en los distritos. Los precios de los aparatos oscilan entre 120 y 500 soles.

Según informaron, 60 scooters han sido robados en las últimas dos semanas, pero afortunadamente 40 de ellas ya fueron rápidamente recuperadas. Esta mañana, el gerente de asuntos públicos de Green, se reunió con autoridades del ministerio del Interior para coordinar los operativos en los cuales se pretende recuperar las 20 faltantes.

Al respecto, la empresa Green anunció que dentro de dos semanas, los scooters que fueron robados y no se logren recuperar serán completamente bloqueados, y sin importar los esfuerzos de los delincuentes por hackear el sistema el aparato no volverá a funcionar, por lo tanto, el motor no volverá a encender.

Vale mencionar que Green es una empresa que funciona en 7 países del mundo como México, Brasil y Colombia. Ellos tienen desarrollado un complejo sistema para evitar los robos.