Esposa de George Forsyth tuvo que viajar al extranjero por amenazas

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reiteró este sábado 23 de marzo que él y su familia son víctima de amenazas por los operativos que viene realizando en el emporio de Gamarra, razón por la cual su esposa, Vanessa Terkes, viajó hace unas semanas a México.

“Sí (salió del país), pero no me van a quitar la alegría. Más allá de las amenazas, somos muy optimistas. Lo mejor es que Vanessa no esté acá. Respecto a su familia, se están tomando medidas de protección”, señaló el burgomaestre esta mañana desde la Plaza Manco Cápac.

No obstante, dijo sentirse más tranquilo por el accionar de la policía, que recientemente capturó a uno de sus extorsionadores. También volvió a referirse a las críticas que recibió del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, afirmando que lo importante “es trabajar”.

El domingo 17, Forsyth había revelado que seguía recibiendo amenazas de muerte e incluso había recibido una carta de la Dirincri donde lo prevenían de un posible atentado. “Es lamentable recibir este tipo de amenazas (...) Me han pedido que por favor redoble el resguardo (...)”, sostuvo.