Intercambio vial El Derby: obra no estaría culminada en una semana

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció ante las cámaras de Panamericana Televisión que el intercambio vial El Derby estaría culminado en una semana.

“He conversado con el gerente de Rutas de Lima que está a cargo de El Derby y yo le pedía que abran lo más rápido posible esta vía y se ha comprometido a levantar una serie de observaciones que se han encontrado para abrir esto de la manera más rápida. Yo les he pedido que esto no debería pasar más de una semana. Ellos me han dicho que creen que lo podrían estar haciendo”, manifestó.

Sin embargo, un equipo de 24 Horas acudió a dicha obra y pudo comprobar que aún falta mucho por hacer. Un ejemplo claro es que la vía auxiliar que completa el intercambio todavía estaba siendo aplanado y una gran zanja podía verse al lado derecho, muy cerca de las viviendas.

Además se trató conversar con los trabajadores del proyecto vial, pero en todo momento estuvieron reacios a responder preguntas sobre los avances.

La obra que debió culminarse en junio del 2017 ampliará los carriles de la avenida El Derby y Panamericana Sur. También se tiene previsto unir a El Derby y la avenida San Borja Norte para de esta manera enlazar a la capital con Surco, La Molina y distritos aledaños.