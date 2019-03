Padre del autor del disparo se comunicó con madre del escolar fallecido

La madre del escolar fallecido tras recibir un disparo de su compañero y quien además hirió a otro cuando se encontraban en pleno horario de clases luego de sacar el arma de su papá que había llevado, confirmó haber recibido la llamada del padre del menor que mató a su hijo.

“Se comunicó conmigo. Me dijo ‘señora perdóneme’. Yo no quise hablar con él y le pasé con mi cuñado. Con un perdón no me va a devolver a mi hijo”, manifestó.

En tanto, las autoridades determinaron dos meses de internamiento preventivo en el establecimiento juvenil de rehabilitación Maranguita, mientras se llevan las investigaciones respectivas para esclarecer el caso que según hipótesis policiales, apuntarían a un accidente.

Por su parte, la defensa del adolescente ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de Familia, la misma que estaría pronunciándose la próxima semana.

Cabe mencionar que el padre del autor del disparo continúa con paradero desconocido luego de este accidente que enlutó a una familia.