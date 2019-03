Lince: vecinos denuncian no poder vivir tranquilos por discotecas

Vecinos de la cuadra 2 de la calle Las Heras en Lince denunciaron no poder vivir tranquilos, pues durante las noches en esta zona se realizan piques, se ejerce la prostitución y las discotecas abren sus puertas desde temprano durante todos los días de la semana.

La situación fue comprobada por las cámaras de Panamericana Televisión. Los vecinos aseguran incluso que algunos sujetos aprovechan el tumulto para robar. Por ello el municipio ha establecido nuevos horarios para estos negocios.

De lunes a jueves estos locales funcionarán desde las 7 PM hasta la 1 AM, y los fines de semana, excepto domingos, desde las 7 PM hasta las 3 AM. De no obedecer, estos negocios serán clausurados. Los vecinos esperan resultados positivos ante este terrible problema.