Tragedia en colegio de VES: madre de escolar visitó losa donde su hijo jugaba fútbol

Raquel Huamanchuma, madre del escolar fallecido a causa de una bala perdida por uno de sus compañeros de clase del colegio Trilce, pidió justicia. La mujer señaló que su hijo no tenía problemas con nadie y que el adolescente que ejecutó el disparo era su amigo desde hace muchos años. Ella consideró que el disparo no fue un accidente, algo diferente a lo que dice el abogado defensor del menor que disparó el arma y señaló que no fue un solo disparo el percutado sino fueron cuatro.

Manifestó también que los chicos cambian de versión ante lo ocurrido y denunció que luego de ocurrido los hechos ningún miembro del colegio Trilce le avisó lo ocurrido.

La madre envuelta en el más profundo dolor y en el día de su cumpleaños, fue a la losa deportiva donde su hijo jugo su ultimo partido de fulbito, el fin de semana pasado.