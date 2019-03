Exseguidores de pastor Santana lo desmienten tras declaraciones en Panorama

El último fin de semana, el pastor Alberto Santana, durante una entrevista en el programa Panorama para aclarar la denuncia en su contra de 16 exfeligreses de la iglesia El Aposento Alto por estafa y lavado de activos, manifestó vivir en un asentamiento humano.

Tal afirmación generó la indignación de más de uno de sus exseguidores, entre los cuales se encuentra Iván Galarza, expastor, quien salió a desmentir lo dicho por Santana.

“Decir que vive en un asentamiento humano cuando personalmente he estado yo dirigiendo la boda de su hija en una casa en La Molina. Yo no vi un asentamiento humano. Era espaciosa, era grande. Inclusive se hizo un toldo en la parte de adentro, en el jardín y ese día fueron casi 100 invitados. Entonces sí era grande la casa y me sorprende que haya dicho que vive en un asentamiento humano”, señaló.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que un equipo de Panamericana Televisión se llevó, pues Mijael Valentín fue uno de los pastores que pagó 6700 soles por el título de bachiller en teología, otorgado por CELA, una supuesta universidad estadounidense a través de un supuesto convenio con la Universidad Mundial de Leyes Divinas El Ejercicio del Dios Viviente.

Asimismo, el agraviado señala que esta casa de estudios se encontraba dentro de la iglesia El Aposento Alto, donde llevaban los cursos que eran dictados por el mismo pastor Santana y otros miembros.

Al ser consultados por la universidad extranjera, Sunedu aseguró que “la CELA International University no figura en la base de datos de universidades legalmente autorizadas en los Estados Unidos de América. Debido a esto no procedería el reconocimiento de un diploma emitido por la denominada universidad”.