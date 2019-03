Defensa Legal de la Policía se pronunció tras video de policía inhalando gas lacrimógeno

A raíz del video difundido en redes sociales donde se aprecia a un agente policial con los pies atados y obligado por sus compañeros a inhalar de cerca los gases tóxicos emanados de una bomba lacrimógena, el representante de Defensa Legal de la Policía, Máximo Rodríguez, se pronunció al respecto.

“No hay ningún abuso (…). Se trata de un malentendido porque es un entrenamiento, parte de la práctica policial en el uso de gas lacrimógeno, eso es todo. Es parte del entrenamiento que tiene el personal policial, específicamente personal del servicio de emergencia”, señaló.

Además, precisa que estos actos preparan a los efectos para actuar en las calles. “Tiene que estar preparado para actuar contra los grupos revoltosos”, expresó.

En tanto, un equipo de Panamericana Televisión consultó a un especialista sobre los daños que podría causar la inhalación de gas lacrimógeno en el organismo.

“Siempre este gas va a causar problemas en el organizamo. No siempre, cuando yo estoy preparado no me va hacer nada. Eso no es tan cierto (…). Si hay una cardiopatía de base podría ser letal. Hay que tener mucho cuidado con esto, la exposición a estos agentes no letales (…). Hay personas que si tienen predisposiciones o enfermedades de base que pueden ser letales”, aseguró el médico Jonhy Castañeda.