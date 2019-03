Puente Piedra: detienen a sujeto que golpeó y mordió a su hijo

Un sujeto que golpeó y hasta mordió la oreja a su propio hijo de 6 años de edad, fue capturado por las autoridades y permanece detenido en la carceleta del Poder Judicial de Ventanilla a la espera que se le dicte prisión preventiva.

El hecho se produjo en el distrito de Puente Piedra, cuando el agresor identificado como Alex Milton Valdín Ubaldo retornó en estado de ebriedad a su vivienda y agredió al menor porque devolvió un celular que él había robado, según manifestó el tío de la pequeña víctima.

Tras lo ocurrido, el niño fue llevado de emergencia al hospital de Puente Piedra, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente sería trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, para realizarle los exámenes pertinentes y conocer la severidad de sus golpes.

Por su parte, la madre del menor, aseguró que Valdín Ubaldo es una persona violenta y que anteriormente lo ha denunciado.

“Sí lo he denunciado, pero sale que no tiene ninguna denuncia (…). Puede agarrarse con mis hijos de vuelta, de venganza por todo lo que he hecho”, manifestó.