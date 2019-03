Proponen construcción de ciclovías en avenida Benavides tras tala de árboles

Durante la madrugada sujetos talaron 17 árboles, que se encontraban en la cuadra 38 de la avenida Benavides, Surco, para la ampliación a tres carriles en el mencionado lugar.

Vecinos del distrito expresaron su total rechazo. Ellos salieron a las calles con carteles en mano no sólo para reclamar que ahora no contarán con áreas verdes, sino que además, se sentirán más desprotegidos, dado que no habrán bermas laterales.

Los indignados moradores proponen que el tercer carril sea usado como espacio público, que se coloquen estacionamientos y una ciclovía para incentivar nuevas formas de transporte en la zona.