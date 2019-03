Pueblo Libre: estudiante denuncia que sujeto la acosa desde hace un mes

Una joven estudiante de aviación, acompañada por sus padres, llegó hasta la comisaría de Pueblo Libre para denunciar que viene sufriendo, desde hace un mes, el acoso de un sujeto identificado como Francisco Santiváñez.

No obstante, para su sorpresa e indignación, la respuesta del Ministerio Público habría sido que, por falta de pruebas, esta persona no puede quedar detenida. El padre y el abogado del intervenido, quienes también se hicieron presentes en la comisaría, prefirieron no declarar.

Por su parte, pese a que el hombre de 42 años mantuvo silencio ente las cámaras, habría ofrecido disculpas por lo sucedido frente a los policías. Al cierre de este informe, Santiváñez fue llevado hasta la sede de medicina legal para someterse a los exámenes de ley.