Callao: delincuentes le desfiguran el rostro a joven porque solo tenía 1 sol

Un joven de 20 años se convirtió en una nueva víctima de las delincuencia que impera por las calles de la ciudad tras ser desfigurado y golpeado por tres raqueteros porque solo tenía un sol en los bolsillos.

Todo ocurrió cuando el afectado salió de su trabajo con rumbo a su domicilio, cuando de pronto es interceptado por los maleantes que lo venían siguiendo varias cuadras antes en el Callao.

“Apenas me vieron, me dijeron dame tu celular, dame todas tus cosas, tus pertenencias. Como que me encañonaron y yo dijé ¿qué está pasando? Como en shock me quedé y al no tener respuesta uno me empieza a meterme con su cuchillo en la cara, el otro con la cacha de la pistola me empieza a pegar y yo estaba medio mareado”, narró la víctima.

El caso sería notificado a la Policía Nacional del Perú, quienes lograron identificar a los tres sujetos que asaltaron y desfiguraron al joven. Sin embargo, solo dos fueron detenidos, un menor de 16 años y otro de 21 años.

Según fuentes policiales, él responde al nombre de Wil Ángel Muñoz Zegarra y se trataría de un ciudadano de nacionalidad venezolana. El tercer delincuente está como no habido y ha sido identificado como Carlos Eduardo Muñoz Moreno de 24 años, quien registra antecedentes por violencia física y hurto agravado.