En solo 40 segundos asaltan agente bancario en Chorrillos

En Chorrillos, cámaras de vigilancia registraron el asalto a un agente bancario. Los hampones se llevaron 7 mil soles en tan solo 40 segundos. El dueño del negocio denunció que la policía no actuó inmediatamente ante su llamado.

Los ladrones aparecieron caminando por la cuadra uno de la avenida 10 de noviembre, alejados para no levantar sospechas se dirigieron hacia el negocio. ya en la puerta uno de ellos obligó a un cliente a se arrodille para que no interferir en el robo, el otro cliente agachó su cabeza para no mirar a los delincuentes por temor a ser atacado.

El ladrón rastrilló su arma para así obligar a los trabajadores del agente que abran la puerta y en menos de 40 segundos se llevaron la fuerte cantidad de dinero.