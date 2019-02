Miraflores: cambistas narraron cómo ocurrió transacción monetaria que realizó Abdul Miranda

Durante un enlace telefónico el gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Abdul Miranda, negó haber realizado una transacción monetaria en plena calle a pesar de la ordenanza municipal de su jurisdicción aprobada que lo prohíbe.

“Ellos (cambistas) han ido a la gerencia de Seguridad Ciudadana (…), queriendo conversar conmigo y yo no estaba en la oficina. Respuesta de ello yo he ido a buscarlos al Óvalo de Miraflores(…). Yo he asistido a conversar con ello, no he asistido a realizar ninguna transacción”, expresó.

Sin embargo, tal versión fue desmentida por cambistas que presenciaron lo ocurrido. “Eso es mentira, aquí el colega le ha cambiado. Le ha comprado dólares”, manifestó un cambista.

Además, los trabajadores que realizan esta clase de transacciones señalaron que el hecho se produjo hace un poco más de una semana.

Por su parte, Abdul Miranda, aseguró que este incidente no romperá el diálogo entre los cambistas y la comuna miraflorina.