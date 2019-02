Alcalde de La Molina no autorizará la construcción de más viviendas en el distrito

La Molina es uno de los distritos más congestionados de la capital y uno de los que alberga mayor cantidad de personas (260 mil). Por esta razón, el alcalde Álvaro Paz de la Barra ha propuesto, en declaraciones a un diario local, la medida de no permitir más construcciones de viviendas en su distrito.

“El distrito no da para más, no como espacio geográfico sino por nuestro diseño urbanístico: para albergar personas, porque no tenemos las soluciones viales adecuadas. Cuando las haya, en 7 u 8 años más, bienvenida será toda inversión en nuevas viviendas", refirió.

Vale mencionar que dado que esta es una propuesta, aún no se ha especificado qué ocurrirá con aquellas inmobiliarias que están próximas a iniciar sus construcciones y tampoco si esta medida municipal generará pérdidas económicas en el distrito.