Hija de Gastón Acurio denunció haber sido víctima de discriminación

La discriminación es un acto recurrente y presente en nuestra sociedad, donde incluso la hija del reconocido chef Gastón Acurio, denunció haber sido víctima de esta práctica en algún momento de su vida.

“Me hace recordar las épocas de bebé cuando mi mamá me paseaba por la playa y las viejas le decían: ‘Ay, qué pena, te salió con ojos marrones, felizmente sí te salió blanquita’”, señaló Ivalu Acurio a través de su cuenta de Instagram.

Además, la joven se dirigió a una socia de un exclusivo club que criticó a través de su cuenta de Facebook la presencia de empleadas del hogar en las áreas verdes y sobre las sillas cerca la piscina. “Si no cambias por ti no por mí, hazlo por tus hijos que ellos no se merecen esa educación (…) que les estás brindando”, manifestó.

Para el abogado especializado en temas de discriminación, Wilfredo Ardito, el problema es social. “No creo que lo que ella le pasó en el club haya sido muy distinto a lo que pudo haber escuchado en una clínica o en un colegio. Lamentablemente las concepciones racistas están muy presentes en nuestra sociedad y también se mezcla el racismo con el clasismo”, expresó.

Cabe mencionar que desde el año 2000, el artículo 323 del Código Penal prohíbe la discriminación en nuestro país, pues los ciudadanos que incurran en este delito podrían ser sancionados entre 2 a 3 años de pena privativa de la libertad.

Sin embargo, a pesar de los múltiples casos que se registran en el país, ni una sola persona ha sido condenada a prisión por esta práctica.