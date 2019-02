Sujeto que roció gasolina a su exesposa sería denunciado por tentativa de feminicidio

La ola de ataques contra la mujer no tienen cuando acabar. Una mujer fue rociada con gasolina por su exesposo, quien no contento con eso intentó quemarla viva al interior de un negocio, ubicado en el asentamiento humano Belén, en Collique, Comas.

Al percatarse de sus intenciones la víctima se abalanzó sobre él. Ante esta situación los gritos de la hija de ambos llamaría la atención de los vecinos que salieron de inmediato de sus viviendas para auxiliarla y retener al agresor.

El sujeto responde al nombre de Eduardo Reyes Guzmán (47 años) y fue llevado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, donde sería denuncia por tentativa de feminicidio y recibir una pena de hasta 30 años de prisión.

Al lugar acudió Soledad Giraldo, defensora pública de víctimas del Ministerio de Justicia, quien precisó brindarán todo el respaldo a la agraviada para que esta se sancione a esta persona.

Según la víctima esta no es la primera vez que sufre los maltratos de parte de este sujeto. “Siempre denunciaba, pero nunca hacían caso. Lo único que me preguntaban era ¿te ha golpeado? ¿te ha agredido? Si no te ha hecho nada no podemos proceder”, manifestó.