Surco: cliente de centro comercial quedó atrapado en escalera eléctrica

La visita de un cliente al centro comercial Caminos del Inca, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, casi termina en tragedia, luego que parte de su pie se quedara atrapado en una escalera eléctrica.

“Salía con mi familia del cine, me disponía a retirarme, pisé la escalera eléctrica, se hundió y se atoró la zapatilla, no podía sacarla. Saque fuerza, saqué el pie porque me iba a destrozar”, señaló la víctima identificado como el señor Adrián Li.

Asimismo el agraviado denunció la falta de ayuda. “No se presentó equipo de seguridad, ni el administrador, ni nadie. Una persona inclusive maltrató e insultó a mi esposa cuando estábamos grabando el hecho, se burlaban”, aseguró.

Por otro lado, el señor Li indicó la falta de mantenimiento a más escaleras eléctricas y ascensores del centro comercial Caminos del Inca.

En tanto el mencionado recinto todavía no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en sus instalaciones.