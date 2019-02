Chorrillos: municipio justifica que playa 'La Chira' se haya convertido en botadero de basura

La semana pasada las cámaras de Panamericana Televisión revelaron cómo camiones de basura de la municipalidad de Chorrillos arrojaban desmontes en un cerro de basura en la playa La Chira.

Tras esta declaración, la procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam) ha presentado una denuncia penal contra el actual alcalde, Augusto Miyashiro, por la contaminación del balneario tras haber incurrido en el delito de incumplimiento de residuos sólidos y de contaminación.

Un equipo de 24 horas nuevamente buscó al municipio de Chorrillos, pero no tuvo éxito. Una funcionaria de la comuna sólo atinó a señalar que el desmonte de basura se trataría de una planta de transferencia, y que luego este sería trasladado a un relleno sanitario de Huaycoloro. No obstante , Minam aclaró que este lugar no cuenta ni con autorización para funcionar como planta de transferencia.