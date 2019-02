La Molina también evalúa prohibir circulación de motos con dos personas a bordo

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se sumó a la iniciativa de Miraflores de prohibir la circulación de dos personas en una moto. En ese sentido, la comuna alista una ordenanza con estas características ante la ola de asaltos bajo la modalidad del ‘raqueteo’.

Mientras tanto en el distrito de Magdalena no se tiene en agenda debatir ni poner en práctica esta medida, pero sí la de fiscalizar en coordinación con la Policía. Durante las intervenciones se verificarán que las unidades no cuenten con placas borrosas, adulteradas o que no estén a la vista.

Cada motociclista que circule por este distrito deberá contar con documentos. Entre ellos la licencia de conducir, Soat y tarjeta de propiedad, de lo contrario será multado de acuerdo al reglamento nacional de tránsito.