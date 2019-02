Comas: policía abatió a presunto delincuente que le habría robado

Un agente policial vestido de civil abatió a un presunto delincuente, en Comas, identificado como Aldair Román Huamán (20), quien es sindicado de haberle robado su moto y dinero al efectivo en compañía de una segunda persona, quien lograría escapar a bordo de una mototaxi junto a un tercer cómplice.

Ante lo ocurrido el efectivo no se quedaría de brazos cruzados y procedería a realizar disparos disuasivos al aire para que el sujeto que se llevó su motocicleta se detenga, pero no ello no funcionó y abrió fuego contra él cuando intentaba refugiarse en una casa.

Sin embargo, Román Huamán no resistiría los impactos de bala y moriría en el lugar. Posteriormente el agente daría aviso sobre el incidente a la comisaría de Collique.

Hasta la zona acudirían policías y familiares del presunto ladrón, quienes descartaron que estuviese involucrado en cualquier accionar delictivo, a pesar que en la zona se halló una segunda arma que sería del sujeto abatido.

Finalmente se dio a conocer que el efectivo se encuentra en la Depincri de Comas . Además, la Policía Nacional ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que registraron lo ocurrido para las investigaciones del caso.