Serenos de SJL protestan por retraso de sus sueldos

Un grupo de serenos de San Juan de Lurigancho alzaron sus voces y protestaron sobre la nueva gestión en el distrito. Ellos reclaman el retraso de sus sueldos y un presunto despido arbitrario.

Según cuentan, gran parte de ellos, quienes llegaron tras una convocatoria, empezaron a trabajar durante un mes desde el 31 de diciembre en diferentes labores de seguridad ciudadana, pero sin ningún contrato de por medio, ya que confiaron plenamente en la palabra del alcalde Alex Gonzáles.

Además, contaron que ellos no sólo no trabajaban con la preocupación de no contar con un contrato sino con el temor de no contar con los implementos necesarios para su labor.

Al respecto, el alcalde de SJL, Álex Gonzáles, aseguró desconocer la situación laboral de los trabajadores y señaló que parte de ellos podrían seguir trabajando después de analizar el presupuesto del municipio. Asimismo, el burgomaestre se comprometió a cumplir con el sueldo de los hombres en las próximas horas.