Mamani acudió al Congreso para responder por la denuncia de supuestos tocamientos indebidos

El suspendido congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, llegó al Congreso de la República para responder por la denuncia de supuestos tocamientos indebidos hacia una aeromoza de una conocida aerolínea cuando se iba a trasladar de Juliaca (Puno) a la ciudad de Lima.

Durante la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el legislador César Vásquez, rechazó que el abogado de Mamani sea asesor de su despacho y trabajador del parlamento. “Al abogado que ejerce defensa, usted es asesor, trabaja para el Congreso en estos momentos”, expresó.

Sin embargo, el abogado no se quedaría callado y aclararía la situación. “Soy asesor del congresistas Moisés Mamani, he pedido licencia, el derecho de defensa es constitucional”, señaló.

A pesar de sus explicaciones, Vásquez lo consideró una ofensa. “Creo que es una sacada de vuelta a la ley y burla a este Parlamento. Se ha preparado días antes mientras le paga el Congreso. El Estado le está pagando la defensa al procesado que debería ser particular”, manifestó.

Por su parte, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, apeló a la presunción de inocencia de su compañero de bancada suspendido.

“Existe presunción de inocencia. No estamos para blindar a nadie, pero no con el ánimo que porque me pide crucificar se crucifica a cualquier persona. No estamos para eso”, aseguró.

En tanto, Mamani, a su salida de la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria evitó brindar declaraciones, sin embargo, ante la mención del vídeo que lo sindica de haber tocado indebidamente a la aeromoza, no dudó en enfrentarse con los periodistas.

Para la próxima junta del mencionado grupo de trabajo se deberá definir la situación de Moisés Mamani, debido a que el Poder Judicial solicitó el levantamiento de su fuero a fin de que responda penalmente por la denuncia en su contra.