Mototaxistas piden al Municipio de Surco renovar permisos de circulación

Caos y enfrentamientos se registran en las calles de Surco por la presencia de mototaxis informales. Hace unos días un conductor extranjero retuvo y agredió a un sereno en este tipo de unidad.

Pese a esta situación, un grupo de mototaxistas de tres asociaciones aseguran que no dejarán de trabajar pese a no contar con permiso de circulación, y aseguran que no son ellos los que causan albortos en las calles.

Asimismo señalan que durante la gestión anterior, 160 mototaxistas contaban con un permiso temporal para operar ahora piden que en amparo de una ordenanza municipal se les permita seguir trabajando.

El municipio informó que aun se evalúa si existe la demanda de este servicio de transporte por lo que no se ha renovado los permisos. Mientras tanto los dirigentes de los mototaxistas se reunieron con funcionarios del municipio pero aún no han llegado a un acuerdo.