Salaverry solicita información a Salgado sobre presuntas irregularidades en contrataciones

Luego darse a conocer sobre presuntas irregularidades que se estarían dando en la contratación de personal en el Congreso de la República y que lo habría afirmado en declaraciones públicas la parlamentaria, Luz Salgado, el titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, le solicitó dicha información.

Sin embargo, al ser consultada sobre este tema, ella negó haberlo confirmado. “No recuerdo haber hablado de ninguna manera sobre contrataciones, no tengo conocimiento de ninguna contratación en especial porque eso es manejo que tiene la Mesa Directiva.

De acuerdo a la congresista de Fuerza Popular, este pedido respondería a una represalia a las críticas que ha hecho a la gestión del presidente del Parlamento.

“No tengo esa información a la mano, la he tenido y en todo caso si él me está cuestionando por mis declaraciones de crítica que tengo últimamente porque no convocó a Mesa Directiva, porque no convocó a Consejo Directivo, porque no está cumpliendo con el reglamento, yo lo lamento mucho, pero este tipo de cartas jamás se han dado”, expresó.

En la solicitud de Salaverry también se detalla sobre una auditoria que se realizará a las gestiones de Luz Salgado y Luis Galarreta al frente del Congreso.

Al respecto, Carlos Tubino, consideró lo mencionado en el escrito como una amenaza. “En pocas palabras, usted me está señalando de que hay irregularidades en mi gestión, pero no, yo ahora pido que se revise su gestión, eso es lo que está poniendo en el documento. O sea no es no es un documento con esa bondad que usted lo pone, son con esas bondades, ocultando malicias y amenazas”, señaló.

Por su parte, Daniel Salaverry no se quedaría callado. “Hemos dicho desde el primer día que esta va a ser una gestión transparente y la mayor prueba de transparencia es que le hemos pedido a un auditor que revise todas las gestiones”, manifestó.