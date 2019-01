Denuncia que le llegó recibo por S/. 51 mil por auto que no compró

Una mujer identificada como Silvia Mesías, denunció un error por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues le llegó un documento que le conminaba a pagar más de 51 mil soles por un auto que ella jamás compró.

El documento era un impuesto al patrimonio vehicular a nombre de José Fernando López Torres, un hombre que nunca vivió en su domicilio y que solo conoce de vista.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que algo así le ocurre, pues hace 20 años la historia fue la misma y con el mismo sujeto. En esa oportunidad tuvo que mover cielo y tierra para que no embarguen su casa por no pagar impuestos que nunca fueron suyos.

Según el Documento de Identidad de López, su domicilio queda en Chorrillos, lugar al que un equipo de 24 Horas se acercó para ubicarlo, pero allí explicaron que Fernando López se había acercado al SAT para corregir la dirección equivocada que causó el incidente.