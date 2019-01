SJM: policía abatió a delincuente que asaltó a ciudadana extranjera

Un delincuente fue abatido por un agente policial en San Juan de Miraflores, luego que se percatara del robo de un celular a una ciudadana de nacionalidad venezolana.

Ante esta situación, el efectivo que se encontraba vestido de civil intentaría disuadirlo apuntándolo con el arma de fuego y le solicitaría que se detenga, pero el sujeto intentó huir y es allí que procede a dispararle.

El ladrón fue identificado como Alberto Durand Gonzales y tras lo ocurrido fue llevado al hospital María Auxiliadora donde falleció. Además, trascendió que al momento del atraco portaba un arma blanca.

Sobre el tema, el general Máximo Ramírez, directo de Defensa Legal de la Policía, señaló que el efectivo actuó de acuerdo a las normas.

“Yo no le voy a preguntar al delincuente si tiene un arma o no. Si el delincuente tras el disparo al aire no responde a la orden del policía, tengo que hacerlo. Eso no solo ocurre en el Perú, es en todo el mundo”, expresó.