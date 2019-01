La Victoria: George Forsyth y su familia reciben amenazas de muerte

A menos de un mes de iniciada su gestión en el distrito de La Victoria, George Forsyth y su familia vienen recibiendo amenazas siendo amenazados por el trabajo que viene realizando la autoridad frente a los actos de corrupción y el comercio ambulatorio que impera por las calles de Gamarra.

Si bien es un tema que alarma, Susel Paredes, gerenta de fiscalización de la comuna victoriana, aseguró que el burgomaestre seguirá con su labor para identificar a los extorsionadores que operan en este punto de la capital.

“La labor fiscalizadora siempre tiene amenazas. Cada vez que yo he trabajado, siempre he sufrido amenazas, pero para eso hay una labor de inteligencia y protocolos de seguridad que tenemos que seguir porque estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de ambulantes comunes y corrientes”, manifestó.

Por su parte, Diogenes Alva, diregente de los comerciantes formales de Gamarra, cuestionó el trabajo que viene haciendo Forsyth. “Él conocer, sabe lo que pasa en Gamarra, él después de su triunfo ha tenido tres meses para planificar y ver lo que va a hacer y él no lo ha hecho, él sabía el caos que tenemos, él sabía los problemas que hay en la municipalidad, entonces que no venga a decir me han dejado la municipalidad vacía, me están amenazando”, expresó.