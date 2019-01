SJL: capturan a sujeto que golpeó y mató al novio de su expareja

Las autoridades capturaron al sujeto que golpeó y mató en compañía de otras tres personas al novio de su expareja que responde al nombre de Henry Quispe García, en San Juan de Lurigancho.

El homicida fue identificado como Guiliano Ruesta Garay, quien tras amenazarlo en reiteradas oportunidades de muerte, la mañana del domingo cumplió con su palabra, cuando la víctima acudió a la casa de la mujer para ir a la playa, pero ello no se concretó porque el victimario que lo estaba esperando no dudó en golpearlo hasta matarlo.

“Entre él y sus tres hermanos le han dado duro, le reventó su corazón, pulmón, botando sangre, agonizando. Esto no puede quedar como si no fuera nada, hay que ajusticiar a esas personas, darle su presión, no pueden estar andando libres”, manifestó un familiar de la víctima.

Tras el crimen, la Policía fue en búsqueda de Ruesta, quien al ver a los efectivos intentó darse a la fuga, pero sin éxito. Rápidamente sería llevado a la comisaría de Zárate, sin embargo, sus tres supuestos cómplices siguen en libertad.

Finalmente allegados a Henry Quispe solicitaron que este hecho no quede impune y que los implicados reciban la sanción que corresponde.