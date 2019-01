Corrupción y violencia postergan desarrollo del Callao

Es la ciudad portuaria más importante del país, pero parece haber caído en un hoyo del que no puede salir, delincuencia en cada rincón, obras que no se concluyen y una serie de autoridades en prisión, son solo algunas características del Callao, una región que podría desarrollarse a todo nivel pero que no puede desvincularse del manto de la corrupción.

La corrupción ha sido desde hace muchos años el principal obstáculo para el Callao, aquí se empezaron a gestar importantes obras que al final solo sirvieron para ilusionar a los vecinos, lo cierto es que el desenlace siempre tuvo a alguna autoridad tras las rejas.

El actual gobernador del Callao, Dante Mandriotti tiene ahora una difícil tarea, no solo debe renovar a su región sino que necesita desvincularse también de los cuestionamientos, ya que esta nueva autoridad ha sido acusado de ser parte de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato que operaba en el Callao.