Impuesto predial aumentará el próximo año en Lima Metropolitana

A partir del próximo año los residentes de Lima Metropolitana sufrirán un aumento promedio del 5 por ciento en el impuesto predial debido a los nuevos valores arancelarios de los terrenos y edificaciones.

Por su parte, un equipo de Panamericana Televisión se comunicó con el economista Jorge Gonzáles Izquierdo, quien afirmó que la medida no se justifica. “Es algo que no debiera de proceder porque lo máximo que podrán reajustar es el aumento de los precios, la inflación y la inflación del año no ha llegado al dos por ciento. Entonces las municipalidades que están queriendo cobrar 6,7,8,9,10 por ciento de aumento, yo creo que estarían cometiendo un abuso”.

Asimismo, el especialista precisó que este aumento impactará de diferentes maneras según el distrito. “Yo les recomiendo que si no tienen la cantidad pagar de un solo cocacho el 28 de febrero lo hagan trimestralmente a lo largo del año en cuotas. De tal manera que sea mucho más factible pagar el impuesto”.

De otro lado Gonzáles Izquierdo manifestó que las personas jubiladas y adultos mayores tendrán beneficios. “Del monto que le han valorizado su vivienda descontar 50 UIT, le restan y solo van a pagar el impuesto del sobrante, nada más”.

Finalmente trascendió que los limeños podrán realizar el pago de la primera cuota hasta el 28 de febrero del 2019, mientras que los montos restantes se cancelarán hasta el último día hábil de mayo, agosto y noviembre respectivamente.