Aparecen en Lima paneles publicitarios a favor del matrimonio igualitario

Una conocida marca de vodka habría iniciado una campaña a través de paneles publicitarios instalados en diversos puntos de la capital y que busca generar un ambiente de respeto hacia la comunidad LGBTI y de reconocer el amor entre personas del mismo sexo.

Al respecto, la representante de Más Igualdad Perú, Pilar Rojas, indicó que los trabajos para conseguir un país igualitario continúan. “Lo que buscamos es que se reconozcan nuestros derechos, que el Estado Peruano reconozca el matrimonio igualitario en nuestro país así como lo tienen diferentes países de América Latina y el mundo y con ello generar mayor respeto, a la diversidad de parejas que existen en este país”, afirmó.

Pero a esta falta de atención se suma la discriminación en general, la cual provoca en algunos casos intentos de suicidio. “Se dice que a cada hora se intentan suicidar tres personas, pero en nuestra ONG hemos notado que las cifras son más complejas. Nosotros atendemos dos intentos de suicidio al día, cifra bastante alarmante sobre todo en personas trans”, aseguró Mauricio Murci de It Gets Better Perú.