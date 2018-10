Representante de Orval responde tras negación de certificación como universidad

No se resignan a que su alma mater deje de existir, los alumnos de la Universidad de Arte Orval protestaron luego que la Sunedu notificará que ya no podrá seguir funcionando como centro de estudios, por no cumplir con las condiciones básicas que establece la vigente Ley Universitaria.

Sin embargo, para la universidad estos argumentos carecen por completo de veracidad, y aseguran que han presentado todos los documentos respondiendo las observaciones hechas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esta casa superior de estudios tiene 15 días para apelar a esta decisión de la Sunedu; de no obtener un resultado favorable, tendrán un periodo de dos años para cerrar sus aulas definitivamente.