Poder Judicial ordenó la ubicación y captura nacional e internacional de César Hinostroza

Se conoció que el ex magistrado, César Hinostroza Pariachi todavía se encontraría en territorio español, esta mañana, fuentes del Gobierno han confirmado que las autoridades de ese país no tienen registro de salida del ex juez supremo de su territorio. En tanto, a las 10 de la mañana viajó rumbo a Madrid el Director General de Asuntos Consulares, Enrique Bustamante, quien es el encargado de coordinar la ubicación de Hinostroza en tierras españolas.

Según reveló anoche el Premier, César Villanueva, el ex magistrado salió por la frontera norte de nuestro país y su primera parada fue en Huaquillas. Luego se dirigió hacia Guayaquil y desde ese lugar tomó un vuelo hacia la ciudad de Amsterdam, en Holanda, para luego viajar hacia Madrid, donde además está su esposa.

Ya en ese país, Hinostroza pidió asilo en una comisaría, pero las autoridades españolas se lo negaron por no cumplir con el procedimiento requerido.

Por otro lado, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura nacional e internacional de Hinostroza, mediante sus redes sociales, precisó que la Fiscalía debe ejecutar la medida, de detención preliminar, en coordinación con la Policía Nacional y la Interpol.