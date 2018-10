Conductor agredido por pasajera explicó lo ocurrido aquel día

Tras darse a conocer el caso de agresión de una pasajera contra el conductor de un taxi por aplicativo, sus protagonistas salieron a dar la cara para explicar lo que sucedió aquel día en Miraflores.

El chofer que responde al nombre de Franklin Mendonza, indicó que la gresca comenzó luego que le preguntara a la joven el distrito al cual se dirigía. “ Como Uber no me muestra el destino de los usuarios, le pregunto a la señorita hacia qué parte se dirige y me dice tú ya lo debes saber. Es que a mí no me muestra, por favor ¿a dónde vamos? Y me dice a San Juan de Miraflores y le digo mil disculpas señorita, a ese destino no voy”, señaló,

Luego de ello comenzaría la agresión contra su persona. Al ser consultado sobre ¿por qué se negó a trasladar a su destino a la chica? Él afirma que la Policía Nacional cataloga a esta zona de Lima como zona roja y que por ese motivo se abstuvo de concretar la carrera.

Por su parte, la pasajera involucrada e identificada como Solange Estrada Liza también se pronunció al respecto en un conocido programa de televisión. “ Él me dice ¿a dónde vas? Yo le digo a la residencial de ahí, sale la dirección y él me dice no, yo no voy hasta allá, así que bájate (…). Entonces yo le digo ¿por qué? Y me dice que no, yo no voy hasta allá, yo decido a quién llevo y a quién no y no me da la gana de llevarte”, aseguró.

Asimismo, precisa que el conductor de la unidad le tocó el brazo. Es allí donde iniciaría una serie de intercambios verbales que llevaría a la reacción de la muchacha vista en imágenes.

Finalmente tras lo ocurrido y con lo registrado el taxista iría a la comisaría del sector para colocar la denuncia respectiva contra quien fuera su pasajera.