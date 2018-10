La Victoria: hampones desvalijan almacenes y se llevan maquinarias textiles

Una vez más la delincuencia hizo de las suyas en la capital. Esta vez unos empresarios del rubro textil fueron sus nuevas víctimas.

Ellos denunciaron el robo de máquinas, repuestos, computadoras y tarjetas de memoria del interior de unas oficinas y almacenas, ubicados en la cuadra 14 de la avenida Sebastián Barranca, en La Victoria.

“A mí me han robado un valor aproximado de 10 mil soles. A la señora le han robado un aproximado de 25 mil porque de ellas sí son máquinas grandes y todo” aseguró una de las agraviadas.

Sin embargo, lo que más consternación genera entre los afectados es ¿cómo hizo el o los delincuentes para adueñarse de varios equipos? Pues muchos tienen un peso no menor a los 15 kilos. Es por esa razón que presuponen que han tenido que ingresar varias personas para llevar a cabo la sustracción.

Finalmente los afectados han solicitado mayor apoyo de parte de la comisaría del sector. “Lo peor es que los policías no hacen nada, cuando vamos allá dicen que no tengo plata para la gasolina, no tengo cómo movilizarme, entonces todo queda ahí. Uno trabaja para tener sus cosas, para salir adelante y que vengan así y te roben, no es justo”, manifestaron.