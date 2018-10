Ni siquiera estaba inaugurada cuando cancha deportiva colpasó en SJM

En un lamentable estado quedó una cancha sintética que iba a ser inaugurada en el sector de Leoncio Prado, en San Juan de Miraflores. Las estructuras metálicas del techo se vinieron abajo cuando esta obra ni siquiera había sido inaugurada.

Los vecinos indicaron que la obra estaba programada para inaugurarse los primeros días de setiembre, pero se extendió y en dos semanas iba a ser entregada al sector. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días, ocasionaron que el agua se empozara en el toldo, provocando el colapso.

Aunque los vecinos culpan a su actual alcalde, Javier Altamirano, por no fiscalizar la obra, el funcionario indicó que la empresa contratista no siguió el expediente técnico, además reconocieron que no se realizó la fiscalización respectiva. Según información de un documento hecho llegar a Panamericana Televisión, la obra estaba a cargo del consorcio Valentina y estaba valorizada en más de 370 mil soles.