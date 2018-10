El 'Mounstruo de la bicicleta' saldría en libertad en noviembre

¡Indignante! César Augusto Alva Mendoza, el sujeto quien violó y asesinó a la menor de once años, Jimenita, podría dejar el penal de Cochamarca para pasar a ser puesto en libertad en noviembre de este año, ya que su prisión preventiva está a punto de terminar, además porque en su defensa argumentó que padece una enfermedad psicológica.

El resultado de un examen indicó que ‘El hombre de la bicicleta’ padece de trastorno psicopatológico. Bajo este argumento, su defensa pretende obtener su libertad, de lograrlo, el sujeto ya no estaría en un penal sino en un centro psiquiátrico.

Ante esta posible salida, la madre de la menor, quien se encuentra muy indignada señaló lo siguiente: “Yo exijo que, de una vez, ayúdeme señor, ayúdeme, no quiero sufrir más, de una vez que sea juzgado este hombre. no quiero sufrir mas, que sea juzgado y que nunca más salga”. Además, pidió que la audiencia que se tiene programada este miércoles, no sea postergada como ocurrió las tres últimas veces.