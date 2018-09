SMP: hombre baleado por delincuente brinda su testimonio

Hace aproximadamente un mes, Jhonatan Jesús Abad Cahuas fue registrado por unas cámaras de seguridad mientras asaltaba a una persona y disparaba a otra que intentaba intervenir, esto ocurrió en la urbanización de Ingienería en el distrito de San Martín de Porres.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Abad Cahuas actúa con total frialdad y ataca a una persona. Renzo Ruedas también fue baleado por este peligroso delincuente y hasta la fecha no ha logrado una total rehabilitación y no puede trabajar.

Esta última agresión ocurrió el pasado 30 de julio, Renzo había ido a visitar a su amiga Carmen Rosa a su vivienda en Zarumilla, pero no contó con que Abad Cahuas, que había sido pareja de Carmen Rosa, se haría presente en el lugar y atentaría en contra de Renzo.

Afortunadamente, la impunidad de la que venía gozando Abad Cahuas, quien además es líder de la banda criminal “Los Malditos de Zarumilla”, parece haberse terminado, pues la Policía logró detenerlo cuando estaba a punto de cometer más fechorías por la avenida José Granda.