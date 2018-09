Jhoel Herrera denuncia que su hijo fue víctima de racismo en colegio

El futbolista Jhoel Herrera sufrió el peor autogol de su vida fuera de las canchas. El deportista volvió a ser víctima de racismo, ya que a través de sus redes sociales denunció que su hijo es blanco de ataques en el colegio debido al color de su piel.

El actual jugador del Juan Aurich de Chiclayo lamentó esta situación. “Yo he sufrido de este tema muchas veces (…) ahora aparte del racismo le dicen buylling, yo he sufrido mucho (…) a mí me ha tocado muy duro porque me toca en la fibra más sensible que tengo que son mis hijos” sentenció el futbolista.

El exseleccionado peruano ha señalado que el colegio de su menor hijo ha mostrado su respaldo con el niño y su familia, también afirmó que el problema del racismo es un tema global y que en todo el Perú se viven estos casos.