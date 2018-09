Punta Rocas: residentes denuncian construcción de muro en playa

Los vecinos del balneario de Punta Rocas, ubicado al sur de Lima, denunciaron la construcción de un muro en la playa, el cual no tendría las autorizaciones respectivas para su ejecución.

“El día de hoy fuimos testigos y de las publicaciones que realizaron en las redes sociales de este cerco que viene privatizando nuestras playas. Por ello decidimos convocar a los vecinos del distrito para que nos apoyen a liberar este ingreso”, mencionaron.

Además, los residentes indicaron que la Asociación de Punta Rocas, sería la entidad detrás de esta obra, según lo señalado por agentes de seguridad.

Cabe mencionar esta junta es un conglomerado de viviendas que también se ubica en inmediaciones de la playa, sin embargo, no se ha logrado obtener la versión de estos vecinos.

De otro lado, trascendió que las autoridades municipales no tendrían conocimiento de este cerco. “Ahora me pasaron la voz de que se estaba haciendo este muro, hemos llamado, se acercaron dos carros de serenazgo, han hablado con los muchachos que estaban haciendo esto y manifestaron que el presidente de la asociación les estaba pagando. Y cuando se le consulta a la municipalidad, dicen que no tienen conocimiento de esto y que no ha dado la orden”, expresaron

Finalmente algunos residentes de Punta Rocas, presumen que la ejecución de esta obra respondería a un acto discriminatorio contra algunos comerciantes que laboran en el lugar.