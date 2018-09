Huaycán: madre de bebé presuntamente secuestrado, entra en contradicciones

El caso del bebé que presuntamente había sido raptado y que luego fue abandonado en un parque de Chaclacayo podría dar un giro inesperado. La policía halló diversas contradicciones en las declaraciones que brindó Ruth Cortez, la madre del pequeño. Esta mujer habría confesado que recibió dinero por parte de la presunta secuestradora, lo que hace suponer que todo se habría tratado de una negociación, es decir, la progenitora habría entregado a su bebé a cambio de dinero.

Ahora el pequeño se encuentra en un albergue del Inabif, pues no tiene su documento de identidad ni tampoco su partida de nacimiento.

Esta mañana el general de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, confirmó que existen estas contradicciones en las declaraciones que brindó Ruth Cortez, por lo que los agentes a cargo de la investigación revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran cómo la progenitora camina de lo más tranquila junto a la presunta raptora durante un largo tramo.

Cabe señalar que durante el interrogatorio Cortez dijo que desconocía la identidad del padre biológico de su hijo, pero un día anterior, ante los medios, señaló que el presunto padre la había botado de su vivienda. En estos momentos todos estos detalles son materia de investigación por parte de la policía.

Las autoridades ha confirmado que el pequeño no tiene su documento de identidad ni tampoco su partida de nacimiento, por tal motivo, la Fiscalía ha dispuesto que sea trasladado a un albergue hasta que la presunta madre demuestre que, efectivamente, es la progenitora por lo que no han descartado realizarle una prueba de ADN a la mujer para confirmar que es la madre biológica del pequeño. Mientras no se esclarezca este caso, el bebé no podrá ser entregado y continuará en un albergue.

En tanto, la policía continúa tras los pasos de la presunta secuestradora, quien todavía se encuentra como no habida.

Precisamente, esta mañana Ruth Cortez, fue trasladada a la sede de la Dirincri en el Centro de Lima, esto como parte de las investigaciones que viene realizando la policía para determinar las causas reales de la desaparición de su pequeño hijo.